Yozgat'ta otomobil menfeze düştü, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Haberler

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Yozgat'ta otomobil menfeze düştü, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
Yozgat'ta otomobil menfeze düştü, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Yozgat'ta otomobilin menfeze düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yozgat'ta otomobilin menfeze düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Sivas'tan Ankara yönüne giden M.S. yönetimindeki 06 BTA 283 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Köçekkömü köyü mevkisinde menfeze düştü.

Otomobildeki T.Ç. kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile eşi D.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

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