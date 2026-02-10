Haberler

Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Yozgat'ta meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

H.B. idaresindeki 66 SB 252 plakalı otomobil, Agah Efendi Mahallesi Taşocağı Mezarlığı mevkisinde G.B. yönetimindeki 66 DA 301 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile S.G ve B.S, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel



