Yozgat'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

YOZGAT'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yozgat- Sivas karayolu Fakıbeyli köyü kavşağında meydana geldi. Yozgat'tan Sivas istikametine seyir halinde bulunan Abdulkerim Ş. yönetimindeki 66 ACE 976 plakalı otomobil, Fakıbeyli köyünden karayoluna çıkan 66 AE 788 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada, 66 AE 788 plakalı otomobilin sürücüsü Cafer E. hayatını kaybederken eşi A.E. ile diğer otomobilin sürücüsü Abdulkerim Ş. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.