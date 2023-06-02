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Yozgat'ta Otomobil ile Kamyonun Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü

Yozgat'ta Otomobil ile Kamyonun Çarpışması Sonucu 1 Kişi Öldü

Güncel Haberler

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. M.Ç. (70) yönetimindeki 66 HP 544 plaka otomobil, Sorgun-Sivas kara yolunda F.K'nin kullandığı 60 BA 807 plakalı kamyonla çarpıştı. Otomobilde bulunan Üzeyir Ünkoç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan M.Ç, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.Ç. (70) yönetimindeki 66 HP 544 plaka otomobil, Sorgun- Sivas kara yolunda F.K'nin kullandığı 60 BA 807 plakalı kamyonla çarpıştı.

Otomobilde bulunan Üzeyir Ünkoç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan M.Ç, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

Devlet Hastanesi Yozgat Sivas Güncel Haberler

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