Yozgat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
F.G. yönetimindeki 06 ATB 111 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas kara yolu Melikli köyü mevkisinde dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.G, A.G. ve H.G. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Doğan