Doğal yaşam ortamındaki kızıl geyikler havadan görüntülendi - Haberler

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Doğal yaşam ortamındaki kızıl geyikler havadan görüntülendi

AA - Güncel
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğal yaşam alanında bulunan kızıl geyikler, havadan görüntülendi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğal yaşam alanında bulunan kızıl geyikler, havadan görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğünce Akdağmadeni ilçesinde 5,5 hektarlık alanda yetiştirildikten sonra 2008 yılında doğal ortamına salınan kızıl geyikler, Akdağmadeni Belediyesince drone ile havadan görüntülendi.

Sayıları 15 ila 20 arasında değiştiği tahmin edilen kızıl geyiklerin karla kaplı doğada yiyecek aradıkları gözlendi.

Doğal yaşam ortamındaki kızıl geyikler havadan görüntülendi

Doğal yaşam ortamındaki kızıl geyikler havadan görüntülendi

Doğal yaşam ortamındaki kızıl geyikler havadan görüntülendi

AA / Güncel

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