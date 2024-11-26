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Yozgat'ta Öğretmenler Günü kutlandı

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Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Yozgat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerin bugünden geleceğe köprü olduğunu aktaran Özkan, "Öğretmenler ilim ve ahlakı ile hepimize yol açan, akıl ve hakkın yolunda bizlere yol gösterendir. Bütün şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bugün görevlerine başlayan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak da öğretmenlere başarı dileklerinde bulundu.

Görev yeni başlayan 27 öğretmenin yemin ettiği ve emekliye ayrılan öğretmenlere teşekkür belgesi takdim edilen programda, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kurum müdürleri, yeni atanan öğretmenlerin yakınları ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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