Yozgat'ta öğrencilere "moleküllerin dünyasına yolculuk" konulu konferans verildi

Yozgat'ta öğrencilere TÜBİTAK Bilim Söyleşileri çerçevesinde "moleküllerin dünyasına yolculuk" konulu konferans verildi.

TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'ndaki konferansa, Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Böyükata, dokunulabilen her şeyin gözle görülemeyen boyutlarda küçük yapılardan oluştuğunu söyledi.

Böyükata, geçmişte bilim insanlarından ve yaptıkları çalışmalardan bahsederek, günümüzde bir bilim insanının hangi eğitim süreçlerini tamamlaması gerektiğini anlattı.