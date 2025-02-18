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Yozgat'ta Öğrencilerden Askerlere Anlamlı Destek

Yozgat'ta Öğrencilerden Askerlere Anlamlı Destek
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Yozgat'ta Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, aileleriyle birlikte ördükleri atkı ve bereleri, mektuplarla Şırnak'ta görev yapan askerlere gönderdi. Proje, vatanseverlik ve yardımlaşma bilincini geliştirmeyi amaçlıyor.

Yozgat'ta Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, aileleriyle ördükleri atkı ve bereleri, yazdıkları mektuplarla Şırnak'ta görev yapan askerlere gönderdi.

İlkokul öğrencileri, vatan nöbeti tutan Mehmetçikler için velileriyle yün atkı ve bere ördü.

Hazırladıkları ürünleri teslim etmek için İl Jandarma Komutanlığına giden öğrenciler, jandarma personelince Türk bayrakları ve balonlarla karşılandı.

Komutanlığı gezerek eğitimli köpeklerin gösterisini izleyen öğrencilere, jandarmanın araç ve ekipmanı da tanıtıldı.

Daha sonra, öğrencilerin getirdiği atkı, bere ve mektupları Şırnak'ta görev yapan askerlere göndermek üzere teslim alan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, hediyeler için çocuklara teşekkür etti.

Yalınkılıç, "Sizi burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Sizin ve ailelerin bunu düşünmesi, yüreğinde bunu yer etmesi bizim için çok değerli. Sizin gibi duyarlı öğrenciler bizim geleceğimiz. Askerlerimiz için hazırladığınız bu anlamlı hediyeler büyük bir moral kaynağı olacak." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak da projeye destek veren öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

Sınıf öğretmeni Tutku Erdoğan ise projeyle öğrencilerde vatanseverlik ve yardımlaşma bilincini oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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