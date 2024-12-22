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Yozgat'ta Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Tanıtıldı

Yozgat'ta Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Tanıtıldı
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Yozgat'ta İŞKUR, Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğiyle hazırlanan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda programın amacı, eğitimin aşamaları ve istihdam süreçleri anlatıldı.

Yozgat'ta Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB işbirliğiyle hazırlanan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) tanıtım toplantısı düzenlendi.

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, İŞKUR tarafından NİYEP sunumu yapıldı.

Sunumda programın aşamaları, işgücü talebinin belirlenmesi, kursiyer seçim süreçleri, teorik ve pratik eğitimlerin detayları, sertifikalandırma ve istihdam süreçleri anlatıldı.

İŞKUR İl Müdürü Onur Ersançmış, NİYEP'in işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün teminine yönelik olduğunu belirtti.

Ersançmış, yapılan protokolle İŞKUR ve TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu ve özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik mesleki eğitimlerin düzenlenmesinin amaçlandığını ifade etti.

NİYEP ile katılımcıların hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak kendilerini geliştireceklerini de ifade eden Ersançmış, "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programının, iş dünyamızın rekabet gücünün artırılması, işsizliğin önlenmesi, istihdamın korunması ve istihdamın artırılması adına ülkemize ve ilimize ciddi katkıları olacaktır." dedi.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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