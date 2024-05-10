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Yozgat'ta Narkoçelik-15 Operasyonunda 10 Şüpheli Tutuklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Narkoçelik-15 operasyonları kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Narkoçelik-15" operasyonları kapsamında Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 7 Mayıs'ta 52 ilde düzenlenen operasyonlarda Yozgat'ta gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K, K.D, B.Y, F.Y, N.E, H.K, N.D, Y.G, A.K.K. ve A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.U, E.Ü. ve A.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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