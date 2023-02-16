Yozgat'ta müstakil ev yangında küle döndü Güncel Haberler Yozgat'ta müstakil ev yangında küle döndü Yozgat'ta tek katlı müstakil bir evde sobadan çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yozgat'ta müstakil ev yangında küle döndü YOZGAT - Yozgat'ta tek katlı müstakil bir evde sobadan çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Tuzkaya Mahallesi Tellalkaya Sokağında yabancı uyruklu ailenin oturduğu tek katlı müstakil evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sobadan kaynaklandığı belirlenirken ev kullanılamaz hale geldi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Yozgat 3. Sayfa Güncel Haberler

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