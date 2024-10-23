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Yozgat'ta Motoru Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Yozgat'ta Motoru Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Yozgat - Çorum kara yolunda seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yozgat - Çorum kara yolunda, 66 ACE 015 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan R.A, motor kısmından duman yükseldiğini fark ederek aracı durdurdu.

Alev alan otomobil, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

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