Yozgat'ta mezbahada çıkan bıçaklı kavgada veteriner hayatını kaybetti - Haberler

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Yozgat'ta mezbahada çıkan bıçaklı kavgada veteriner hayatını kaybetti

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat'ta mezbahada çıkan bıçaklı kavgada veteriner hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir mezbahada çıkan bıçaklı kavgada, veteriner hekim hayatını kaybetti.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir mezbahada çıkan bıçaklı kavgada, veteriner hekim hayatını kaybetti.

Aralarında husumet bulunan veteriner V.L. ile Y.B ve İ.B. kardeşler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.B. veteriner V.L'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan V.L. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Y.B. ve İ.B. gözaltına alındı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Münir Karaloğlu, Yozgat, Güncel, Haberler

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