- Yozgat'ta mevsimin ilk karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

YOZGAT - Son günlerde soğuk havanın etkili olduğu Yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışı sonrası araçların ve çatıların üzeri de karla kaplandı. Vatandaşlar sabah erken saatlerinde işe gitmek için park halindeki araçlarının üzerindeki karı temizledi. Etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkında ise seyirlik manzaralar oluştu.

Karla kaplanan aracını temizleyen Mustafa Kızılkaya, mevsimin ilk karının yağdığını belirterek ülkenin kar yağışına ve suya ihtiyacının olduğunu söyledi.