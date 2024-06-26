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Yozgat'ta lise inşaatında şebeke borusu patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

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Yozgat'ta lise inşaatı sırasında ana şebeke borusunun patlaması sonucu fışkıran su, metrelerce yükseğe çıktı. Rüzgarın etkisiyle su damlacıkları gökkuşağı oluşturdu. Yozgat Belediye Başkanı, olayın müteahhit firmanın dikkatsiz çalışması sonucu meydana geldiğini belirtti ve suyun bir an önce boşaltılacağını söyledi.

Yozgat'ta lise inşaatı çalışması sırasında ana şebeke borusunun patlaması sonucu fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.

Sarıhacılı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde lise inşaatında çalışan iş makinesi şehir şebeke suyu ana borusunu patlattı.

Borudan gökyüzüne doğru fışkıran su metrelerce yükseğe çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle dağılan su damlacıkları gökkuşağı oluşturdu.

" Yozgat'ın önemli bir kısmının susuz kalma ihtimali olabilir"

Olay yerine gelen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, gazetecilere, ana borunun lise inşaatında çalışan müteahhit firmanın dikkatsiz çalışması sonucu patladığını söyledi.

Basınçtan dolayı patlayan boruya müdahale etmek için suyun boşalması gerektiğini aktaran Arslan, "Suyun bir an önce boşalması için vanaları açtık. Borulardaki su boşaldıktan sonra gece de olsa müdahale edip boruyu değiştireceğiz. Bu bize büyük bir zarar verdi. Belki Yozgat'ın önemli bir kısmının susuz kalma ihtimali olabilir." ifadelerini kullandı.

Arslan, müteahhit firmaya gerekli yaptırımların uygulanacağını anlatarak, "Borulardaki su boşalacak. Dolayısıyla yukarı bölgelerde vatandaşlarımız yarın susuzluk çekebilir. Hemşerilerimizin biraz daha tedbirli olması lazım." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Şebeke Yozgat İş Kazası Çevre Yaşam Güncel Haberler

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