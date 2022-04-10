Yozgat'ta kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
AA - Şahin Özmen - Güncel
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Yozgat'ta kuyumcudan ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta kuyumcudan ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.
Sorgun ilçesinde bir kuyumcuya giren 3'ü kadın 5 şüpheli, kuyumcuyu alışveriş bahanesiyle bir süre oyaladıktan sonra dışarı çıktı.
Şüphelilerin dışarı çıkmasıyla 3 altın kolyenin olmadığını fark eden kuyumcu, durumu emniyete bildirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelileri Ankara'da yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????
AA / Şahin Özmen - Güncel