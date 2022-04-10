Yozgat'ta kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

AA - Şahin Özmen - Güncel
 - Güncelleme:
Yozgat'ta kuyumcudan altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

Yozgat'ta kuyumcudan ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta kuyumcudan ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Sorgun ilçesinde bir kuyumcuya giren 3'ü kadın 5 şüpheli, kuyumcuyu alışveriş bahanesiyle bir süre oyaladıktan sonra dışarı çıktı.

Şüphelilerin dışarı çıkmasıyla 3 altın kolyenin olmadığını fark eden kuyumcu, durumu emniyete bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelileri Ankara'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

AA / Şahin Özmen - Güncel

alışveriş, Yozgat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title