Yozgat'ta kuvvetli rüzgar çatılara ve ağaçlara zarar verdi
Yozgat'ta etkili olan kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçlar devrildi ve araçlarda hasar meydana geldi. Belediye ekipleri, rüzgar nedeniyle yaşanan olumsuzluklar için çalışmalarını sürdürüyor.
Yozgat'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.
Kent merkezindeki Cumhuriyet Parkı'nda rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar kökünden sükülerek devrildi.
Sorgun ilçesi Osman Çavuş Mahallesi'nde bir apartmanın çatısından kopan parçalar yola savruldu, bazı araçlarda hasar meydana geldi.
Sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinin de çatısı, rüzgar nedeniyle uçtu.
Belediye ekipleri, kent genelinde rüzgar nedeniyle yaşanan olumsuzlukların ardından çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel