Yozgat'ta Kütüphaneler Haftası Kutlanmaya Başladı

İl ve ilçelerde hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

Kültür Merkezindeki program;saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlamış olup ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütüphane Haftası mesajı, protokol konuşmaları, Kütüphane Haftası Şiiri Okunması, sıra dışı okurlar video gösterimi, kütüphaneden en çok yararlanan okuyuculara ödül verilmesi ve halk oyunları gösterisi ile son buldu. Açılış programının ardından Kütüphanede bulunan kitap sergisi gezisi yapıldı.

Bültenler / Güncel