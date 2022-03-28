Yozgat'ta Kütüphaneler Haftası Kutlanmaya Başladı - Haberler

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Yozgat'ta Kütüphaneler Haftası Kutlanmaya Başladı

Bültenler - Güncel
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Yozgat'ta Kütüphaneler Haftası Kutlanmaya Başladı

58. Kütüphaneler Haftası Yozgat Kültür Merkezinde düzenlenen programla açılış yapılarak kutlanmaya başlandı.

İl ve ilçelerde hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

Kültür Merkezindeki program;saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlamış olup ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütüphane Haftası mesajı, protokol konuşmaları, Kütüphane Haftası Şiiri Okunması, sıra dışı okurlar video gösterimi, kütüphaneden en çok yararlanan okuyuculara ödül verilmesi ve halk oyunları gösterisi ile son buldu. Açılış programının ardından Kütüphanede bulunan kitap sergisi gezisi yapıldı.

Bültenler / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Haftası, İstiklal Marşı, Güncel, Haberler

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