Yozgat'ta Kütüphane Haftası kutlandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 58. Kütüphane Haftası "İlk kitabım, ilk heyecanım, okumaya başlıyorum" etkinliğiyle kutlandı.

İl Halk Kütüphanesi'ndeki etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, öğrencilere anne ve babalarıyla her akşam kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Polat, kütüphanelere önem verdiklerini, yakında Yozgat'a yakışır bir kütüphane yapılacağını belirterek, "Kütüphaneleri sosyal, kültürel faaliyetlerin olduğu yaşam merkezlerine dönüştüreceğiz. Aile boyu okumak lazım. Biz okullarımızda her gün 20 dakika kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Ancak okumanın sadece okulda değil, evimizde anne babamızla birlikte olması daha önemli." dedi.

Konuşmaların ardından bir yılda en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Program, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.