Yozgat'ta Kurban Pazarları Hazırlıklarına Başladı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Kurban Bayramı yaklaşırken Yozgat'taki kurban pazarlarında çadırlar kurulmaya başlandı. Besiciler, çevre illerdeki hayvanlarda görülen şap hastalığının Kurban Bayramı öncesinde Yozgat'a taşınmaması için önlem alınmasını istedi. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, kurbanlık satışı yapılan alanlar dışında kalan günlük canlı hayvan pazarlarının kapatılmasını önererek, "Allah göstermesin, Kurban yaklaştı, sayılı günler kaldı, şap girdiği gün hepimizin ocağı batar" dedi.

Yozgat'taki hayvanlarda bugüne kadar şap hastalığına rastlanmadığını belirten Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, İl Tarım Müdürlüğü'nün hastalıklarla mücadele konusunda hassas davrandığını, Çorum'dan getirilen bir hayvanda şap hastalığı görülmesi üzerine gerekli önlemler alınarak hastalığın başka hayvanlara bulaşmasının önüne geçildiğini kaydetti.

"ŞAP GİRDİĞİ GÜN HEPİMİZİN OCAĞI BATAR"

"İlimizde şap hastalığı yok" diyen Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Yozgat Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ve İl Müdürü'ne teşekkür ederiz, hassas davranıyorlar. Bir köyde görüldü, o da Çorum'dan hayvan almışlar, Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü o köyde her mandırayı dezenfekte etmek kaydıyla orada bitirdik, diğer köylere sirayet etmeden. Bu bizi mutlu etti ama şu an Çorum'da, Sivas'ta şap var. Biraz önce de Tarım İl Müdürü'müzle istişare ettik, en azından perşembe günü Sorgun, cuma günü Boğazlıyan pazarları, buraları birer gün açtırmayabilirsek dışarının şap hastalığı ilimize dağılmadan bunu çözeceğimizden eminim. Şu an benim mandırada yüklü hayvan var. Allah göstermesin, Kurban yaklaştı, sayılı günler kaldı, bir de sattığımız hayvanlar var, şap girdiği gün hepimizin ocağı batar. Şu an hepimiz tedirginlik içerisindeyiz. Buraya kireç getirttiriyoruz, dezenfekte ediyoruz, yani burada mücadele etmeye çalışıyoruz. Gün çok daraldı, şap çıktığı gün hepimizin yüzü kara çıkar, ondan dolayı dikkat etmek lazım."

"HER YILA GÖRE YÜZDE 40 HAYVAN YOK"

Yozgat'taki hayvan pazarında geçen yıla göre kurulan çadır sayısının daha az olduğuna dikkat çeken Açıkgöz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şu an 40 bin liradan 120 bin liraya kadar hayvan satılıyor. Hayvan pazarında 40 bin liraya da hayvan var, 120 bin liraya da hayvan var. 13 ila 16 arası hisse oluyor büyükbaşta. Küçükbaşta da 5 bin lira ila 8 bin lira arasına tekabül ediyor. Yüklü de hayvan yok. Yozgat hayvan pazarında her sene 27-28 çadır kuruldu; geçen kura çektik, 12 kişi çadır kuruyor. Bu da şu demektir; her yıla göre yüzde 40 hayvan yok. Yüzde 60'ı var, yüzde 40'ı yok. Yetmez mi? bu ile yeter. Büyükbaş olmasa küçükbaş keserler. İlimizde her şeyimiz var. Bir an önce herkes hayvanını alırsa… İki önceki mandırada sattığım hayvandan bugün belki 15 bin lira fazlaya satıyoruz. Önce alanlar karlı bu sene. O nedenle herkesin hayvanını almasını tavsiye ederim."