Yozgat'ta Kurban Kesimi Sırasında Yaralananların Sayısı 43'e Ulaşıyor

Yozgat'ta Kurban Kesimi Sırasında Yaralananların Sayısı 43'e Ulaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta kurban kesimi sırasında 43 kişi yaralanarak hastanelere başvurdu. Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu.

YOZGAT'ta kurban kesimi sırasında kendini yaralayan vatandaşlar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu.

Yozgat'ta bayram namazının ardından vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kurbanlıklarını kesmeye başladı. Kentte önceden belirlenen alanlarda tecrübeli kasaplarca kurbanlıklar kesilirken, hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında yaralandı. Hastanelere başvuran yaralı 43 kişinin tedavileri yapıldı. Yozgat Şehir Hastanesine başvuran 30 kişiden 29'u kesici aletle 1 kişi de büyükbaşın tepmesi sonucu yaralandı.

Elini bıçak kesen Zeliha Cansever de "Kurban kesildikten sonra yüzme işlemi yapıyordum. O sırada başka bir arkadaş yardıma geldi, o benim elime bıçağı vurdu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.