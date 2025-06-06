Yozgat'ta Kurban Kesimi Sırasında Yaralanan Vatandaşlar Hastanelik Oldu

YOZGAT'ta kurban kesimi sırasında kendini yaralayan vatandaşlar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştu.

Yozgat'ta bayram namazının ardından vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kurbanlıklarını kesmeye başladı. Kentte önceden belirlenen alanlarda tecrübeli kasaplarca kurbanlıklar kesilirken, hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında yaralandı. Hastanelere başvuran yaralı 43 kişinin tedavileri yapıldı. Yozgat Şehir Hastanesine başvuran 30 kişiden 29'u kesici aletle 1 kişi de büyükbaşın tepmesi sonucu yaralandı.

Elini bıçak kesen Zeliha Cansever de "Kurban kesildikten sonra yüzme işlemi yapıyordum. O sırada başka bir arkadaş yardıma geldi, o benim elime bıçağı vurdu" dedi.

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,