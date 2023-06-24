Yozgat'ta Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artırıldı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Yozgat'taki şehirlerarası yollarda trafik denetimleri artırıldı. Yozgat'ta polis ve jandarmadan oluşan toplamda 356 ekip, 363 noktada bayram süresince trafik denetimlerini sürdürecek.

Kurban Bayramı öncesinde Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgesindeki illere bağlayan E-88 Karayolu ile birlikte Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan kara yolunun Yozgat'tan geçen kesimleri ve ilçe ve çevre illeri birbirine bağlayan tüm yollarda polis ve jandarmadan oluşan toplamda 356 ekip, 363 noktada konuşlandırıldı. Ekipler, bayram süresi ve sonrasında da denetimlerini sürdürerek vatandaşların kazasız, sorunsuz bir bayram yolculuğu geçirmeleri için görev yapacak.

Uluslararası E-88 Karayolu'nun Yozgat'tan geçen kesiminin Muslubelen mevkii uygulama noktasında yapılan denetimlerin bir bölümüne Yozgat Valisi Ziya Polat da katıldı. Denetimler hakkında görevlilerden bilgi alan Vali Polat, Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliği tedbirleri kapsamında denetimlerin yapılıp sürücülerin Yozgat'ta kısa bir mola vermelerini sağlayarak daha güvenli yolculuk yapmalarını istediklerini söyledi. Vali Polat, ekiplere kolaylıklar diledi, sürücülere trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Yozgat Valisi Polat, "Uygulama yapıyor arkadaşlarımız. Güvenliğimiz için, trafik kurallarına uyulup uyulmadığına bakmak için Yozgat'ta bir mola verdiriyoruz. Arkadaşlarımız, bayram tatili başladı, yollarda uygulama yapıyorlar. Otobüslerimize bakıyoruz, araçlarımıza bakıyoruz, vatandaşların güvenlik içerisinde yolculuk yapması için 7/24 emrinizdeyiz, hizmetinizdeyiz" dedi.

Yapılan denetimlerle trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirip olası ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla başta emniyet kemeri kullanımı olmak üzere hız ihlalleri, sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip, kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik alınan tedbirler ve faaliyetlerin yapıldığı kaydedildi.