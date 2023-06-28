Yozgat'ta Kurban Bayramı'nda Kasaplar Yaralandı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı sonrası başlayan kurban kesme telaşı esnasında yaralanan kasaplar, hastanelerin acil servislerinde tedavi edildi.

Yozgat'ta bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmek veya kasaplara kestirebilmek için kesim alanlarına koştu. Yozgat'ın Canlı Hayvan Pazarı bölgesinde bir taraftan kurban kesimi yapılmaya çalışılırken, diğer taraftan da kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakanlar kurbanlık pazarlığına tutuştu. Bayramın ilk gününde de devam eden kurban alımlarının ardından, küçükbaş kurbanlıkların önemli bölümünün elde kaldığı belirtildi.

ACEMİ KASAPLAR YARALANDI

Yozgat'ta bu yıl, önceki yıllara oranla kurban kesenlerin sayısında yarı yarıya azalma olması nedeniyle, kesim alanlarının büyük bir bölümü boş kaldı. Büyükbaş kesimlerinde zor anlar yaşayan bazı acemi kasaplar yaralanıp hastanelerin acil servislerine koştu. Yozgat il genelinde kurban kesimi esnasında yaralanan 47 acemi kasabın hastanelerin acil servislerine başvurduğu öğrenildi.

Kurban keserken yaralanıp Yozgat Şehir Hastanesine gelen Talip Özoğlu, "Kurbanımızı yatırdık kesiyorduk, o arada babam tam bıçağı vurmuşken hayvan huysuzlandı, o arada parmağıma geldi. Dikiş atıldı, tendona biraz zarar vermiş. Şimdilik iyiyim" dedi.

Başka bir acemi kasabın yakını da kesilme olayını, "Satır yaptı. Kemiği kırarken hafiften yaralandı" diye özetledi.