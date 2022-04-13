Yozgat'ta kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yozgat'ta kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza verildi

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
Yozgat'ta kumar oynayan 22 kişiye 40 bin lira ceza verildi

Yozgat'ta bir kahvehanede kumar oynarken yakalanan 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi.

SARAYKENT, YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir kahvehanede kumar oynarken yakalanan 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza kesildi.

Saraykent ilçesinde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri buraya operasyon düzenledi.

Operasyonda tombala ile kumar oynayan 22 kişi suçüstü yakalandı.

Masada bulunan 210 lira ve tombala kağıtları muhafaza altına alındı, 22 kişiye 40 bin 18 lira ceza yazıldı.

Kahvehane sahibi hakkında da "kumar için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Saraykent, Jandarma, Hisarcık, Yozgat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title