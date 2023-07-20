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Yozgat'ta Kulaklık İçerisinde Uyuşturucu Taşıyan Zanlı Tutuklandı

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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Şüpheli araçta yapılan aramada kulaklığa zulalanmış 37,72 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, adliyede tutuklandı.

Yozgat'ta kulaklık içerisinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Kent merkezinde şüpheli aracı durduran ekipler, yapılan aramada kulaklığa zulalanmış 37,72 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Yozgat Güncel Haberler

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