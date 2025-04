Yozgat'ta Köylüler Kuraklık Endişesi Yaşıyor

Köylüler kuraklığı anlattı, kuruyan dere yatakları dron kamerasına yansıdı

YOZGAT - Yozgat'ta yağışlı havalar su kaynaklarına fayda sağlamadı. Köylüleri kuraklık endişesi sarmaya başladı.

Kış aylarının geride kalması ve kar sularının erimesi, yerüstü su kaynaklarına fayda sağlamadı. Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı, Belencumafakılı, Külhüyük ve Günpınar köylerinde yaşayan vatandaşlar, 2025 yılında kuraklık endişesi yaşamaya başladı. Su kaynaklarının az olmasından endişelenen köylüler, ilkbahar aylarında yağmurun bol olmasını beklediklerini söyledi.

"Su ihtiyacı konusunda büyük sıkıntılarımız var"

Boğazcumafakılı köyü muhtarı Mehmet Şahin. "2000 senesinde gördüğümüz güzel bir yağış olmuştu. Baraj sularımızda epey çekilme var. Dere yatakları komple kuru. Mevsimler çok kurak geçiyor, iklimler değişti. Sulama kanallarımız da kuraklıktan dolayı azaldı. Bağ bahçe ekimi, seralarımız sondajla destekleniyor ama tam su ihtiyacı konusunda büyük sıkıntılarımız oluyor" dedi.

"Köyümüzden geçen Delibaş nehrinde önceden 2 çocuk boğulmuştu ama şimdi su yok"

Boğazcumafakılı köyü sakinlerinden Ali İhsan Kılıç ise, "Bundan yaklaşık 10-15 sene önce Delibaş nehrinde kimse geçemezdi. Köyümüzden 2 tane çocuk suya düştü ve öldü. Ama şimdi bir damla su yok. Bağ, bahçe ekiminde ve sulamada sıkıntı yaşıyoruz. İçmeye su bulamıyoruz. Hayvancılıkla ve tarımla uğraşıyorum. Ama boşa uğraşıyorum. Eskiden kar çok yağardı, her dereden su akardı. Şimdi dağlarda taşlarda kar yok, su yok. Akarsularla tarlamızı sulardık" dedi.

"80'li yıllarda kardan dolayı okula gidemezdik"

Külhüyük Köyü muhtarı Nebi Özbek çocukluk yıllarında 1 metreyi aşkın kar yağdığını ifade ederek, "80'li yıllarda biz ilkokula gidiyorduk. Kar 1 metre oluyordu. Okula gitmekte çok zorlanıyorduk. O günler geçti. Küresel bir kuraklık var. Bütün çevre köylerimizde Türkiye genelinde var. Eskiden köyümüzün altında öz vardı, su adamı götürürdü. Şu an bir damla su akmıyor. Kuraklık had safhada. Sondajla sulu tarım yapıyoruz. O da çok maliyetli oluyor. Yer altı suları da çekildi. Eskiden çeşmelerimiz de çok akardı. Şu an için su kalmadı" cümlelerini kullandı.

"20 yıl önce bu akarsudan hayvanları karşıdan karşıya geçiremezdik"

Hamit Seyran ise, "20 yıl önce bu akarsudan hayvanları karşıdan karşıya geçiremezdik. Hayvanlar karşıya geçmek için 2 saat beklerdi. Hızlıca giderdik, traktörümüzü yıkardık. Şu anda kuraklık nedeniyle bittik. Çevredeki bütün köyler kuraklıktan etkilendi. Allah sonumuzu hayır getirsin" dedi.