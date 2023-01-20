Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobilin kafeye girmesi sonucu 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kafeye girdi, 5 kişi yaralandı. Yozgat'ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kafeye girdi, 5 kişi yaralandı. Kent merkezi terminal kavşağında Y.G. (65) yönetimindeki 66 AAD 284 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bir kafeye girdi. Kafede cam kenarında oturan 4 kişi ile sürücü yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Yozgat Güncel Haberler

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