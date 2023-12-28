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Yozgat'ta Kırağın Yol Açtığı Buzlanma Trafiği Aksattı

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Yozgat kent merkezinde gece düşen kırağın yolarda oluşturduğu buzlanma nedeniyle trafik aksadı. Şeyhzade Caddesi'ndeki yokuştan inmekte zorlanan sürücülerin araçları kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Yozgat'ta kırağı sonucu yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafik aksadı.

Kent merkezinde gece düşen kırağı nedeniyle yollarda buzlanma oluştu.

Sabah araçlarıyla işe giden sürücüler Şeyhzade Caddesi eski Sağlık Müdürlüğü karşısındaki yokuştan inmekte zorlandı.

Kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan 2 otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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