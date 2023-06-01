Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yozgat'ta Kargo Aracı ile Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Yozgat'ta Kargo Aracı ile Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı

Güncel Haberler

Yozgat'ta bir kargo şirketine ait hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta bir kargo şirketine ait hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

O.Ç. yönetimindeki bir kargo şirketine ait 66 ACB 464 plakalı hafif ticari araç, E-88 kara yolu Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde O.K. idaresindeki 66 AAU 529 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki yamaca savruldu.

Kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tragger Yozgat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title