Yozgat'ta Kargo Aracı ile Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
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Yozgat'ta bir kargo şirketine ait hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ta bir kargo şirketine ait hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
O.Ç. yönetimindeki bir kargo şirketine ait 66 ACB 464 plakalı hafif ticari araç, E-88 kara yolu Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde O.K. idaresindeki 66 AAU 529 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki yamaca savruldu.
Kazada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel