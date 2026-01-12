Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sokaklara ve parklara çıkan bazı vatandaşlar da kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

Kentpark'ta arkadaşlarıyla karın keyfini çıkaran Mustafa Dede, AA muhabirine, uzun süredir böyle bir kar yağışına hasret kaldıklarını söyledi.

Dede, kar yağışını eğlenceye çevirdiklerini belirterek, "Lapa lapa kar yağıyor, çok güzel oldu. Arkadaşlar arayınca biz de hemen sokağa çıktık. Karın tadını çıkarıyoruz, beraberce çocukluğumuzu anıyoruz. Kar yağışında adeta çocuklaşıyoruz." dedi.

Muvaffak Eroğlu da kar yağışının barajlardaki su durumuna faydalı olmasını diledi.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan Yozgat Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda buzlanmaya dikkati çekerek, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, yola çıkacakların kış lastiği takmaları ile zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.