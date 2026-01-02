Haberler

Yozgat'ta çocuklar kar tatilinin keyfini poşet ve tepsilerle kayarak çıkardı

Güncelleme:
Yozgat'ta iki gündür süren kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilirken, çocuklar yokuşlarda poşet ve tepsilerle kayarak kar tatilinin keyfini çıkarıyor. Çocuklar, bu eğlenceli günlerinde kartopu oynayarak ve kayarak güzel vakit geçiriyor.

Yozgat'ta iki gündür aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, poşet ve tepsilerle kayarak tatilin keyfini çıkardı.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışının ardından bugün okulların tatil edilmesiyle çocuklar, ellerinde naylon poşet ve tepsilerle mahalle aralarındaki yokuşlarda toplandı.

Kayarak doyasıya eğlenen çocuklardan Hüseyin Mert Avcı, kar tatilinde arkadaşlarıyla kartopu oynayıp yokuşlardan kaydıklarını belirterek, çok eğlendiklerini söyledi.

Muhammet Ali Müjdeci de tatili evlerinin önündeki yokuşta kayarak değerlendirdiklerini dile getirerek, "Arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Poşetlerimiz ve muşambalarımız var. Kayarken biraz tehlikeli oluyor ama dengemizi sağlamaya çalışıyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

Elif Yılmaz ise "Yozgat'ta klasik bir kış günü. İlla kayak merkezine gerek yok. Yokuşlarda kayıyoruz, eğleniyoruz. Yaş fark etmiyor, 7'den 70'e herkes kayabiliyor." diye konuştu.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
