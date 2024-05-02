Yozgat'ta kaldırıma çıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ta kaldırıma çıkarak ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ü.B. idaresindeki 06 BY 1316 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda kaldırıma çıkarak ağaçlara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.