Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yozgat'ta Kadir Gecesi idrak edildi

Yozgat'ta Kadir Gecesi idrak edildi

Güncel Haberler

Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Çapanoğlu Büyük Camisi başta olmak üzere tarihi camilerde yoğunluk oluşurken, cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar namazı avluda kıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında Yozgat Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti tarafından vatandaşlara kandil simidi ve tatlı ikram edildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Kadir Gecesi Yozgat Cami Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title