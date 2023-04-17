Yozgat'ta Kadir Gecesi idrak edildi
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Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Çapanoğlu Büyük Camisi başta olmak üzere tarihi camilerde yoğunluk oluşurken, cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar namazı avluda kıldı.
Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından cami çıkışında Yozgat Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti tarafından vatandaşlara kandil simidi ve tatlı ikram edildi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel