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Yozgat'ta Kadına Şiddete Hayır Durağı Açıldı

Yozgat'ta Kadına Şiddete Hayır Durağı Açıldı
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Yozgat'ta, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında, Valilik öncülüğünde 'Şiddete Hayır Durağı' açıldı. Vali Mehmet Ali Özkan, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturma amaçlı projelerin devam edeceğini belirtti.

Yozgat'ta, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "Şiddete Hayır Durağı" açıldı.

Yozgat Valiliği öncülüğünde Yozgat Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Adnan Menderes Bulvarı'nda kadına şiddetle mücadeleyle ilgili uyarıcı afişlerle donatılan otobüs durağına, "Şiddete Hayır Durağı" adı verildi.

Durağın açılışında konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumun duyarlılığını artırmak amacıyla bu tür çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Özkan, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bir durak oluşturulduğunu belirterek, "İstiyoruz ki şiddet olmasın ama maalesef ki karşılaşıyoruz ve üzülüyoruz." dedi.

Durağın açılışının ardından Cumhuriyet Meydanı'na kadar "Kadına Şiddete Hayır" yürüyüşü yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri kadınlara karanfil dağıttı.

Programa, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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