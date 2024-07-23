Yozgat'ta kaçan mahkum yakalandı
Yozgat'ta hırsızlık suçundan hüküm giyen mahkum, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda kaçan mahkum, cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta cezaevinden kaçan mahkum, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "hırsızlık" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile kaldığı Akdağmadeni Açık Cezaevi'nden kaçan A.H'nin yakalanması için operasyon başlattı.
Ekiplerce ilçede olduğu belirlenen A.H, kimlik kontrolü sırasında yakalandı.
Hükümlü cezaevine teslim edildi.