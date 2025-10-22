Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 33 Bin 440 Makaron ve 34 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 33 bin 440 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 34 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları M.E.K'nin ilçede kaçak tütün satışı yaptığını tespit etti.

Şüphelinin iş yeri ve evinde yapılan aramada 33 bin 440 doldurulmuş makaron ile 34 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.