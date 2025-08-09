Yozgat'ta Kaçak Parfüm Operasyonu: 109 Parfüm Ele Geçirildi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır durumda 109 kaçak parfüm ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sorgun'da kaçak parfüm satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlçedeki festival alanında düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde 109 kaçak parfüm ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel