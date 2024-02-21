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Yozgat'ta kaçak çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü

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Yozgat'ta, kaçak dökülen ve içerisinde plastik atıkların bulunduğu çöp yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yozgat'ta, kaçak dökülen ve içerisinde plastik atıkların bulunduğu çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü.

Sungurlu yolu Çetinderesi mevkisinde kaçak dökülen çöp yığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kentin birçok yerinden dumanın görülmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Yozgat Çevre Yaşam Güncel Haberler

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