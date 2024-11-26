Yozgat'ta Jandarmadan Yaban Hayvanlarına Destek

Yozgat'ta jandarma ekipleri, kaçak av denetimi sırasında kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğanın karla kaplanması nedeniyle kırsal ve dağlık arazide yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Lök köyünde kaçak av denetimi yapan ekipler, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktı.

Jandarma ekiplerinin kış boyunca yaban hayvanlar için besleme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.???????