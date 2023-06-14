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Yozgat'ta Jandarma Teşkilatının Kuruluşu Kutlandı

Yozgat'ta Jandarma Teşkilatının Kuruluşu Kutlandı

Güncel Haberler

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı. Şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Jandarma tarihinin okunmasıyla tören sona erdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı.

Şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edildikten sonra şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Jandarma tarihinin okunmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Jandarma Yozgat Güncel Haberler

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