Yozgat'ta jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim okunup dua edildikten sonra şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. AA / Ömer Ertuğrul - Güncel Jandarma Yozgat Güncel Haberler

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