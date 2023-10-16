Yozgat'ta Jandarma Tarafından 63 Sikke ve 2 Yüzük Ele Geçirildi
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 63 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve bulunan eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Yozgat'ta jandarmanın durdurduğu otomobilde 63 sikke ile 2 yüzük ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerköy ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 63 sikke ile 2 yüzük ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Sikke ve yüzükler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel