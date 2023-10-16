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Yozgat'ta Jandarma Tarafından 63 Sikke ve 2 Yüzük Ele Geçirildi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 63 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve bulunan eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.