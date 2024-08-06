Yozgat'ta Jandarma Ekipleri Tarlada Kalan Çiftçiye Yardım Etti
Yozgat'ın Kızılkoca köyünde jandarma ekipleri, tarlada kalan çiftçi Ünsal Çal'a patlayan traktör lastiğini tamir ederek yardım etti. Çiftçi, jandarmaya teşekkür etti.
Yozgat'ta jandarma ekipleri, tarlada kalan Ünsal Çal'a yardım ederek patlayan traktör lastiğini tamir etti.
Kent merkezi Kızılkoca köyünde devriye gezen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlada uzun süre hareketsiz duran traktörü fark etti, sahibinin rahatsızlandığı düşünülerek kontrole gitti.
Traktör sahibi Ünsal Çal, jandarmaya tarla sürerken aracının lastiğinin patladığını ve yardım beklediğini söyledi.
Devriye ekibi, patlayan lastiğin tamirine yardım ederek çiftçinin mağduriyetini giderdi.
Lastik tamirinin ardından tarla sürmeye devam eden Çal, jandarmaya teşekkür etti.