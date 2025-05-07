Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 kişi, Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kazı alanında çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kaçak kazı yapıldığı belirlenen Musabeyli Boğazı mevkisine giden ekipler, A.C, B.T, E.Y, E.D.K. ve H.İ.K'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Alanda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel