Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü - Haberler

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Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Boğazlıyan Belediyesine ait Ö.H. yönetimindeki 66 ED 666 plakalı itfaiye aracı, Boğazlıyan- Sarıkaya Yolu Kavşağı'nda Fikri Çoban idaresindeki 27 BBD 78 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Fikri Çoban ile araçtaki Sadık Çoban kaza yerinde, Numan Çoban kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye şoförü Ö.H. gözaltına alındı.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Boğazlıyan Sarıkaya İtfaiye Yozgat Güncel Haberler

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