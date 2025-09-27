Haberler

Yozgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Yozgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Yozgat-Ankara yolu Kuyumcu köyü mevkisinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

M.G. (80) idaresindeki BK QA 9769 yabancı plakalı otomobil ile K.B.K. (21) yönetimindeki 66 ABD 538 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara yolu Kuyumcu köyü mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada K.B.K, A.B.Ş. (11), K.K. (12), A.İ.Ü. (21) ve K.T. (17) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
