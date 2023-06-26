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Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza E-88 karayolu Sarıhacılı Mahallesinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 66 KK 253 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı yöne seyreden N.C. idaresindeki 42 ADL 821 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 66 KK 253 plakalı otomobildeki yolcu H.G. yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza E-88 karayolu Sarıhacılı Mahallesinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 66 KK 253 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı yöne seyreden N.C. idaresindeki 42 ADL 821 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 66 KK 253 plakalı otomobildeki yolcu H.G. yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel

Şehir Hastanesi Yozgat Güncel Haberler

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