Yozgat'ta İki Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta aranan iki firari hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı. Hakkında uyuşturucu ticareti ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.K. ve F.K. cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan diğeri ise çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler yaptıkları operasyonda, 4 farklı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.K. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yı yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
